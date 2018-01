D66, GL in ledental groter dan VVD, 'Forum groeit spectaculair'

D66 en GroenLinks zijn in ledental de VVD voorbijgegaan. Dat blijkt uit een rondgang van het Nederlands Dagblad en de cijfers worden bevestigd door het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen. Volgens de krant is het ledental van Forum voor Democratie in een jaar van 1863 gestegen naar 22.884, maar die cijfers kan het Documentatiecentrum niet bevestigen.

D66 had begin dit jaar ruim 28.800 leden en GroenLinks ruim 28.400. Voor beide partijen is dat een forse stijging ten opzichte van vorig jaar. Ook de VVD zag het aantal leden oplopen, maar die stijging is minder groot. De VVD had begin dit jaar 27.700 leden.

Nog geen compleet overzicht

Directeur Voerman van het Documentatiecentrum benadrukt dat nog niet alle partijen met hun cijfers naar buiten zijn gekomen en dat er dus nog geen totaalbeeld is. Zo heeft het CDA, traditioneel de partij met de meeste leden, nog geen opgave gedaan. Als het ledental van Forum voor Democratie klopt, is dat een spectaculaire toename, zegt Voerman. Het Documentatiecentrum komt binnenkort met het complete overzicht.

Voerman wijst erop dat in een verkiezingsjaar partijen vaak in ledental groeien: dan is er relatief veel aandacht voor politiek. Vorig jaar maart waren de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Begin 2017 waren ruim 289.000 mensen lid van een Nederlandse politieke partij. Dat waren er iets meer dan in 2016: dat jaar was een laagterecord sinds de Tweede Wereldoorlog.