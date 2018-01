Longpatiënten minder vaak naar ziekenhuis door thuismetingen

Duizenden patiënten met de longziekte COPD kunnen de komende jaren ziekenhuisbezoek vermijden door thuis zelf metingen te doen. Vijftien ziekenhuizen in het hele land gaan de komende drie jaar experimenteren met nieuwe technologie, die naast kostenbesparingen zo'n 10.000 patiënten minder gedoe moet opleveren.

In Nederland zijn meer dan 600.000 COPD-patiënten. Ziekenhuisbezoek wordt door veel mensen met de chronische longaandoening als belastend ervaren.

Een nieuwe app maakt het voor COPD-patiënten mogelijk zelf hun waarden te meten en in te voeren. Dat gebeurt twee keer per week, waarna de resultaten op afstand worden gecontroleerd. Als de uitslag op een verhoogd risico wijst, kan het ziekenhuis direct contact opnemen met de patiënt met behulp van een videoverbinding.

Succesvolle proef

Na succesvolle proeven in het MC Slovervaart in Amsterdam, het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem en het Isala-ziekenhuis in Zwolle hebben zich nu meer ziekenhuizen in het hele land aangesloten bij het initiatief. Uit de eerdere proeven bleek onder meer dat 68 procent van de patiënten als gevolg van de thuismetingen betere zorg ervaart. Ook waren er 28 procent minder opnamedagen en een daling van 25 procent in de ziekenhuiskosten.

Het opgeschaalde experiment wordt financieel ondersteund door zorgverzekeraar Menzis, dat veel voordelen ziet. "Normaal gesproken moeten patiënten vaak naar het ziekenhuis voor testen, maar veel zaken kun je thuis doen als de juiste meetapparatuur beschikbaar wordt gesteld. Dit leidt tot minder gedoe voor patiënten én kostenbesparingen", zegt een woordvoerder.

Ook de Long Alliantie Nederland (LAN) is enthousiast. De vereniging mikt op 25 procent minder ziekenhuisopnamedagen, met dezelfde kwaliteit van leven van patiënten. "Pilotregio's in Nederland hebben aangetoond dat dit mogelijk is", zegt LAN-directeur Emiel Rolink. In Nederland zijn jaarlijks 30.000 ziekenhuisopnamen voor COPD-longaanvallen. In de helft van de gevallen gaat het om een heropname.