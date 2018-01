Noord-Koreaanse oproep tot hereniging

Noord-Korea heeft een verklaring uitgegeven met een oproep tot "alle Koreanen in Korea en het buitenland" om een doorbraak te forceren die leidt tot hereniging van Korea, zonder de hulp van andere landen. Alle Koreanen moeten de samenwerking en het reizen tussen noord en zuid promoten, staat in de verklaring van het Noord-Koreaanse staatspersbureau.

De verklaring is volgens het persbureau opgesteld naar aanleiding van "een bijeenkomst van de regering en politieke partijen". Welke bijeenkomst dat was, wordt niet duidelijk. Koreanen zouden een energieke poging moeten doen om de militaire spanning te verminderen en een vreedzaam klimaat te scheppen op het schiereiland. De verklaring bevat ook een waarschuwing: Noord-Korea "zal alles wat hereniging van het Koreaanse schiereiland in de weg staat, uit de weg ruimen".

Obstakel

Militaire spanning is "een fundamenteel obstakel" voor de verbetering van de relatie tussen de twee Korea's en staat hereniging in de weg, zo gaat de verklaring verder. De militaire oefeningen van "buitenlandse krachten" dragen niet bij aan de totstandkoming van een goede relatie tussen noord en zuid, zegt Noord-Korea. Het persbureau vermeldt ook dat de verklaring de nieuwjaarsboodschap van de leider Kim Jong-un ondersteunt, waarin hij over hereniging sprak.

Aan het eind van de verklaring staat dat dit jaar veel betekent voor de twee landen: de republiek Noord-Korea bestaat 70 jaar en Zuid-Korea organiseert de Winterspelen.

De verklaring roept direct al vragen op, bijvoorbeeld door de oproep om door reizen de spanning tussen noord en zuid te verminderen. Reizen is alleen toegestaan voor hooggeplaatste Noord-Koreanen en in sommige gevallen voor sporters.

IJshockey

Vandaag kwam een delegatie van Noord-Koreaanse officials en atleten aan in Zuid-Korea. Ook de vrouwen die deel uitmaken van de gecombineerde Koreaanse ijshockeyploeg tijdens de Spelen, staken de grens over.

Zuid-Korea heeft meegedeeld dat het voorbereid is op alle vormen van provocaties door het noorden in de komende weken, maar dat de Olympische Spelen een unieke gelegenheid zijn voor toenadering.

De populariteit van de Zuid-Koreaanse president Moon Jea-in is voor het eerst sinds zijn verkiezing in mei vorig jaar tot onder de 60 procent gedaald. Veel Zuid-Koreanen vinden hem te toegeeflijk tegenover het noorden. Ze zouden liever gezien hebben dat de Zuid-Koreaanse ploeg zich voor de Spelen onder de eigen vlag presenteert en dat het vrouwen-ijshockeyteam alleen uit Zuid-Koreaanse ijshockeysters bestaat.