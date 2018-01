Kritiek op dansende Russen in onderbroek, maar ook veel navolging

De eerste waren vooral negatief, of ze nu kwamen van de rector van het instituut, tv-presentatoren of politici. Mensen spraken er schande van, ze vonden het vies, vuig, provocatief, homo-erotisch, die jongens in hun onderbroeken met hun draaiende heupen en achterwerken. Vooral dat homo-erotische is een ding in Rusland.

Geblurd

Al snel klonken er geluiden om de dansende videomakers van het instituut te schoppen, zelfs om ze strafrechtelijk te vervolgen. "Hoe kunnen passagiers ooit vertrouwen op deze piloten, die zich zo schandelijk en belachelijk gedragen?", vroeg de voorzitter van de Russische pilotenorganisatie zich af in een tv-reportage.

Op het instituut worden verkeersvliegers opgeleid. "Als ze willen dansen en springen, laat ze dan naar een theateropleiding gaan." De onderbroeken van de studenten werden geblurd in de reportage.