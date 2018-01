Wekdienst 25/01: leeuwen Amstel Hotel terug en de vissers bijeen

Wat heb je gemist?

Van Marwijk gaat naar WK als bondscoach van Australië

Bert van Marwijk gaat naar het WK in Rusland. Hij is speciaal voor het eindtoernooi aangesteld als bondscoach van Australië. "Dit is groot nieuws voor Australië. Van Marwijk is van wereldklasse", laat voorzitter Steven Lowy weten. "Hij heeft Nederland naar de finale van het WK van 2010 gebracht en Saudi-Arabië naar het komende WK."

Ander nieuws uit de nacht:

• Pensioenfondsen gezonder maar buffers houden nog niet over: het betekent niet dat alle pensioenfondsen de pensioenen al kunnen verhogen.

• Argentijns-Nederlands bedrijf bouwt nieuwe reactor Petten: Die moet over zeven jaar een bijna zestig jaar oude reactor vervangen. Er zijn honderden miljoenen mee gemoeid.

• Trump bereid tot praten met speciaal aanklager Mueller: "Ik kijk ernaar uit", zei Trump in Washington.

• President Maduro van Venezuela gaat voor tweede termijn: Met de snelle verkiezingen zou Maduro willen profiteren van de chaos bij de oppositie. De belangrijkste leiders zijn bijna allemaal niet meer actief, gevangengezet of gevlucht.