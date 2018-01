Files rond Rotterdam na stroomstoring in Ketheltunnel

Verkeer op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag heeft vanochtend in beide richtingen last van lange files. Dat komt doordat de Ketheltunnel tussen Vlaardingen en Schiedam uren dicht was.

Na een stroomstoring vannacht werkten de veiligheidssystemen van de tunnel niet meer naar behoren. Er werd de hele nacht gewerkt om het probleem te verhelpen. Pas vanochtend was het probleem verholpen.

De tunnel werd rond 07.30 uur weer vrijgegeven, wat de druk van de ketel haalde. De Verkeersinformatiedienst meldde rond 07.00 uur dat op de wegen rond Rotterdam "bijna wel kan worden gesproken van een verkeersinfarct". Dat kwam ook omdat op een van de omleidingsroutes, de A20, bij Overschie een ongeluk was gebeurd.