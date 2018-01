Politie valt winkel met illegale tv-kastjes binnen

De politie is in Enschede een winkel binnengevallen omdat er illegale tv-ontvangers werden verkocht. Met zo'n kastje kunnen mensen voor veel minder geld complete televisiepakketten van Ziggo bekijken.

Honderden mensen hadden zo'n ontvanger afgenomen. De politie had het bedrijf al langer op de korrel. De inval was gisterochtend. Behalve de tv-ontvangers zijn software en administratie in beslag genomen.

Mensen met zo'n illegale tv-ontvanger kunnen die voor 1 maart zonder consequenties inleveren bij een politiebureau in de regio, schrijft RTV Oost. Wie dat 'vergeet', loopt het risico vervolgd te worden. De kastjes hebben in ieder geval weinig nut meer, omdat de politie de servers uit de lucht haalt.

Er zijn geen verdachten aangehouden. Wel wordt de komende tijd een aantal mensen gehoord over deze zaak.

Eind vorig jaar werden voor het klonen van zeker vijfhonderd Ziggo-modems drie mannen opgepakt, onder wie twee medewerkers van de internetaanbieder.