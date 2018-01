'Was getekend, Annie M.G. Schmidt' beste musical

Was Getekend, Annie M.G. Schmidt is uitgeroepen tot de beste musical van het afgelopen jaar. De musical, die geïnspireerd is op de biografie Anna van Annejet van der Zijl, won een Musical Award voor de beste grote musical.

Simone Kleinsma, die Schmidt vertolkte, sleepte ook een Musical Award binnen voor beste vrouwelijke hoofdrol. Producent Albert Verlinde is trots. "Het is onze Annie M.G. Schmidt en het blijft onze Annie M.G. Schmidt", zei hij in een toespraak.

De prijs voor beste mannelijke hoofdrol ging naar Tomas Acda, voor zijn rol in de musical Fiddler on the Roof. De musical On Your Feet! over het leven van de Cubaanse zangeres Gloria Estefan werd bekroond met een Special Award.

Musical The Lion King won de AD publieksprijs.

De uitreiking was in het circustheater in Scheveningen. In totaal zijn er in vijftien categorieën prijzen uitgereikt. Vorig jaar sleepte de musical In de ban van Broadway de meeste prijzen in de wacht.