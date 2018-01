Van het Gronings gas af, wie gaat dat betalen?

Robert Kielstra van de Energiecentrale Middenmeer (ECW) was een van de eerste ondernemers die als vervolg op de brief een bezoek bracht aan het ministerie in Den Haag. "Gegeven de situatie denk ik dat het logisch is dat de minister ons vraagt om mee te helpen om het op te lossen, daar gaan we ons best voor doen. Het is alleen even de vraag wie het gaat betalen."

Kielstra runt de energiecentrale van tien grote tuinbouwbedrijven die gezamenlijk hele grote hoeveelheden Gronings gas gebruiken. Overschakelen betekent dat de warmtekrachtmotoren en gasketels van de kassen vervangen moeten worden. "Wat het precies kost, moeten we nog uitrekenen maar het gaat in ieder geval om miljoen euro's", vertelt Kielstra in een van de kassen die door zijn bedrijf van energie worden voorzien.

Microsoft

ECW Netwerk voorziet niet alleen de tien tuinbouwbedrijven van Agriport in Middenmeer van energie. Het bedrijf van Kielstra is ook backup voor het datacenter van Microsoft, mocht daar ooit de elektriciteit uit vallen.

Afgelopen maandag sprak Kielstra op het ministerie in Den Haag met de topambtenaar van minister Wiebes die de gesprekken met de bedrijven voert. "Het was kort en duidelijk: u moet van het Groningen-gas af. Het liefst verduurzamen -met bijvoorbeeld geothermie- en anders over op hoogcalorisch gas en de rest zoek je eigenlijk zelf verder maar uit. Het ministerie, de verkoper van gas zoals ik ze zie, ziet de investeringen die gedaan moeten worden als onze verantwoordelijkheid."

Maar daar is Kielstra het niet mee eens. "Wij hebben langjarige verplichtingen afgesloten over het gas van de overheid en het lijkt me dat zij de omschakeling financieel moeten ondersteunen. De overheid is hier verkoper, scheidsrechter en wetgever tegelijk ik hoop dat ze daar een beetje netjes mee omgaan."