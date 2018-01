Oud-president Brazilië mag waarschijnlijk niet meedoen aan verkiezingen

Oud-president Lula da Silva van Brazilië mag hoogst waarschijnlijk niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in oktober. Ook in hoger beroep is hij veroordeeld voor corruptie en witwassen.

Lula kreeg in juli 9,5 jaar cel en ging daartegen in beroep. Drie rechters hebben vandaag unaniem zijn straf verhoogd naar 12 jaar en 1 maand.

De 72-jarige oud-president hoeft waarschijnlijk niet meteen naar de gevangenis. Er zijn nog beroepsmogelijkheden en hij zal waarschijnlijk pas de cel in moeten als zijn straf ook door het allerhoogste gerechtshof in Brazilië is bevestigd. Toch is er ook een kleine kans dat hij, vanwege de unanieme uitspraak, dat beroep niet in vrijheid mag afwachten.

Duur appartement

De oud-president werd ervan verdacht dat hij smeergeld had aangenomen van staatsoliemaatschappij Petrobas, in de vorm van een duur appartement aan zee. De rechter veroordeelde hem uiteindelijk voor het accepteren van ruim een miljoen euro aan steekpenningen van een bouwbedrijf. Dat bedrag zou gelijk staan aan de kosten van het opknappen van het appartement.

Lula da Silva is nog verdachte in vier andere corruptiezaken die nog niet voor de rechter zijn geweest. Ook zijn opvolgers, Dilma Roussef en Michel Temer worden verdacht van corruptie.

Gouden jaren

Lula da Silva was president van 2003 tot 2011. Hij is bij veel Brazilianen nog altijd populair en loopt voorop in alle peilingen voor de verkiezingen. Onder zijn bewind kende Brazilië gouden jaren met economische groei, een opkomende middenklasse en meer onderwijs en gezondheidszorg.