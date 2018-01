Loek Hermans schikt in langslepende Meavita-zaak

De voormalige top van de failliete thuiszorgorganisatie Meavita wordt niet langer vervolgd voor wanbeleid. De zeventien oud-bestuurders en -toezichthouders betalen 65.000 euro aan vakbond FNV die in ruil daarvoor afziet van een nieuwe gang naar de rechter.

VVD-prominent Loek Hermans was toezichthouder bij Meavita. Hij leidde de raad van commissarissen bij het zorgconcern.

Meavita ontstond in 2007. De thuiszorgorganisatie bood zorg aan 100.000 cliƫnten maar ging na twee jaar failliet met een miljoenenschuld. De Ondernemingskamer oordeelde in 2015 dat bestuurders en toezichthouders er een potje van hadden gemaakt. Dat vonnis werd vernietigd door de Hoge Raad omdat een van de drie rechters met pensioen was bij de uitspraak.

Niet persoonlijk aansprakelijk

De FNV had namens dertig zorgmedewerkers een claim ingediend van bijna 200.000 euro. Een nieuwe procedure zou weer veel tijd en geld kosten en daarom besloten de partijen te schikken, schrijft Omroep West.

De advocaat van de topmensen zegt dat ze door de schikking hun "medeverantwoordelijkheid willen nemen voor het gevoerde beleid, zonder daarmee overigens enige persoonlijke aansprakelijkheid te erkennen".

Voor Loek Hermans had het oordeel van de Ondernemingskamer grote gevolgen. Hij verloor zijn baan als fractievoorzitter in de Eerste Kamer en moest zich terugtrekken als kandidaat voor de burgemeesterspost in Zutphen.