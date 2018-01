Save the Children: 'veiligheidsmaatregelen worden steeds belangrijker'

"De veiligheidsmaatregelen worden op een aantal plekken steeds belangrijker", weet Rik Goverde van Save the Children. "Op de locaties in de conflictgebieden hebben wij bewakers bij de deur staan en steeds opnieuw moeten we een analyse maken of het gebied wel veilig is." De hulpverleners extra laten beschermen door bijvoorbeeld het leger is geen optie. "Dan kiezen wij partij", zegt Goverde.

Ook Artsen zonder Grenzen doet niet aan gewapende beveiliging. "Dit gaat in tegen onze principes. Onze ziekenhuizen zijn open voor medische noodhulp aan iedereen. Wij mengen ons niet in conflicten en zijn onpartijdig. Alleen op die basis kunnen we ons werk doen," aldus de hulporganisatie.