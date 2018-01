Op zoek naar nieuw geld: democratisering in ballet en opera

In Parijs is wellicht een eerste stap gezet naar een compleet nieuw businessmodel voor opera en ballet. Er is een internationaal online platform gelanceerd, waarbij het publiek zelf kiest welke kunstprojecten op de planken komen. Er doen dertien landen aan mee, waaronder Nederland.

Iedereen kan online stemmen: het winnende kunstproject wordt ook daadwerkelijk uitgevoerd. Via het platform wordt vervolgens ook de crowdfunding gestart, om het geld bij elkaar te krijgen om de betreffende opera of balletvoorstelling te realiseren.

"Je mag het gerust een democratisering van de kunst noemen", zegt Ted Brandsen, directeur van het Nationale Ballet, die aanwezig was bij de lancering van het platform in Parijs. "Het publiek gaat zelf kiezen wat in het theater komt. En het is allemaal online, wat een nieuw publiek kan aanspreken."

Jong en vernieuwend

Kunstinstellingen mogen zelf voorstellen doen voor opera's en balletten die ze willen gaan maken. Een selectie - met voorkeur voor jong en vernieuwend - wordt op het platform gezet. Onder de huidige eerste serie genomineerden staat ook een Nederlands voorstel: de dansvoorstelling 60 van het Nederlands Dans Theater.

"Het is de beste manier om jonge kunstenaars te helpen en om jong publiek bij kunst te betrekken", zegt Jean-Yves Kaced van de stichting Fedora die het project gaat uitvoeren. Het kreeg daarvoor 2 miljoen euro subsidie van de Europese Unie.

Teatro alla Scala

Tot u toe doen negentien kunstinstellingen uit dertien landen mee, waaronder de Operadagen Rotterdam. Ook het Italiaanse Teatro alla Scala en de Royal Swedish Opera zijn aangesloten. De hoop is dat andere partners van Fedora straks ook meedoen, zoals het Nationale Ballet en de Doelen.

"Bijna overal in Europa zie je dat regeringen zich terugtrekken uit de kunst, dat subsidies minder worden. We moeten wel naar nieuwe geldstromen zoeken", zegt Brandsen. "Bij crowdfunding word je als publiek betrokken bij het hele creatieproces van het ballet of de opera, je staat erbij terwijl het ontstaat, en dat is echt een andere manier van kunst beleven dan alleen een toegangskaartje kopen."