Poolse neonazi's gearresteerd vanwege 'Hitlerceremonie'

In Polen heeft de politie drie neonazi's gearresteerd die in uniformen van de Duitse Wehrmacht voor een altaar in een bos Adolf Hitler eerden.

De politie vond behalve de uniformen ook nazivlaggen en onderscheidingstekens. Ook had een van de neonazi's een illegaal vuurwapen met munitie.

Brandend hakenkruis

De recherche was de mannen op het spoor gekomen door een documentaire die zaterdag op de Poolse zender TVN24 werd uitgezonden. De makers van die documentaire waren geïnfiltreerd in extreemrechtse kringen en legden vorig jaar mei een Hitlerceremonie vast in het zuiden van Polen. Die werd gehouden vanwege de 128ste verjaardag van Hitler, die overigens niet in mei, maar op 20 april 1889 geboren werd.

Tijdens die ceremonie brachten mannen in legertenue uit de Tweede Wereldoorlog voor een brandend hakenkruis de Hitlergroet. Op het altaar stond een portret van Hitler en in bomen hingen nazivlaggen.

De uitzending leidde tot voor veel commotie in Polen. De Poolse premier maakte meteen duidelijk dat dit niet getolereerd wordt in Polen en gaf opdracht de neonazi's op te sporen.