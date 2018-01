Paus: Adam en Eva eerste slachtoffers van nepnieuws

De allereerste keer dat er sprake was van nepnieuws was in de Hof van Eden toen de slang Eva voorloog. Dat schrijft paus Franciscus in zijn jaarlijkse communicatiepamflet.

In de Bijbel staat dat een slang Eva verleidde tot het plukken van de verboden vrucht. God had Adam en Eva gedreigd dat ze zouden sterven als ze het toch deden. De slang ontkende dat dit zou gebeuren en zei dat ze dan juist zouden worden als God. Dit leidde volgens de Bijbel tot de verbanning van Adam en Eva uit het paradijs.

"De strategie van deze bekwame 'vader aller leugens' is exacte nabootsing, een sluwe en gevaarlijke vorm van verleiding die zich een weg baant naar het hart met valse en aanlokkelijke argumenten", schrijft de kerkvorst.

Gevolgen van onwaarheid

Franciscus trekt een parallel met hedendaags nepnieuws, dat volgens hem gevaarlijk is omdat mensen het inzetten voor politiek en economisch gewin. "Het leidt tot arrogantie en haat, want dat zijn de gevolgen van onwaarheid."

Volgens de paus moeten de "slangentactieken" die verspreiders van nepnieuws inzetten aan het licht worden gebracht. Franciscus vindt dat hier een taak is weggelegd voor socialemediagebruikers en journalisten. "Niet omdat het hun werk is, maar omdat het een missie is."

Het document van de paus komt na een week waarin hij veel slechte pers kreeg. Eerder deze maand was hij in Chili en Peru. Daar kreeg hij kritiek over zich heen, onder meer over zijn omgang met seksueel misbruik in de katholieke kerk.