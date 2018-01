NS waarschuwt voor phishingmail over gratis dagkaarten

Het is een phishingmail, waarschuwt NS. Cybercriminelen proberen er persoonlijke gegevens mee in handen te krijgen, zoals wachtwoorden. "Ze worden steeds handiger en spelen steeds vaker in op de actualiteit", zegt een woordvoerder.

Hij raadt mensen aan om het mailtje direct te verwijderen en zeker niet op de link te klikken. "Als het aanbod te mooi voelt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo", zegt de woordvoerder. Dat geldt volgens hem niet alleen voor mailtjes van de NS, maar ook van andere bedrijven en organisaties.

Eergisteren waarschuwde het bedrijf al voor de mailtjes, maar veel mensen krijgen ze nog steeds binnen.

Mailadres controleren

Op de website van NS wordt een lijst bijgehouden van phishingmails. Daar kun je ook controleren of een mailtje afkomstig is van een van de mailadressen die door de NS worden gebruikt.

Hoeveel mensen er zijn ingetuind is niet bekend.