Geen vervolging voor fatale brand in windmolen Goeree-Overflakkee

Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in naar aanleiding van een brand in een windmolen op Goeree-Overflakkee, waarbij in 2013 twee onderhoudsmonteurs omkwamen. Volgens justitie heeft hun werkgever, een onderhoudsbedrijf uit Barneveld, geen schuld aan hun overlijden.

De brand brak uit in de cabine waar de twee mannen van 19 en 21 jaar oud aan het werk waren. Ze wisten de nauwe vluchtweg niet te bereiken en de brandweer kon door de grote hoogte niet bij de brand komen. Een van de monteurs viel van grote hoogte, de andere werd later dood teruggevonden in de cabine.

Na onderzoek bleek dat de brand was uitgebroken door kortsluiting. De twee medewerkers hadden de spanning van de windmolen gehaald in het deel waar zij werkten. Vermoedelijk ontstond de kortsluiting door vallend gereedschap.

Nieuwe voorschriften

Het Openbaar Ministerie concludeert dat er mogelijk meer voorschriften nodig zijn voor de bouw en het onderhoud van zulke grote windturbines. De overheid en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid zijn daarover ingelicht door het OM.

Het onderhoudsbedrijf wordt niet strafrechtelijk vervolgd en kan daardoor geen dood door schuld worden verweten. Wel onderzoekt de Inspectie SZW nog of het bedrijf zich bestuursrechtelijk moet verantwoorden.