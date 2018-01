Zes jaar voor internationale drugshandel per post

Een man uit Andijk is tot een celstraf van zes jaar veroordeeld, omdat hij via internet in een half jaar tijd 70 kilo hard- en softdrugs heeft verkocht. Zijn afnemers komen uit ten minste 48 landen.

De man bezocht vanuit een huurhuis in Eemnes websites op het darknet, waar illegale goederen als drugs en wapens buiten het zicht van politie en justitie worden verhandeld.

Hij is ook veroordeeld voor het witwassen van ruim een half miljoen euro aan crimineel geld. Afnemers betaalden hem in bitcoins, die hij in echt geld liet omzetten. De rechtbank heeft in beslag genomen geld en vier auto's verbeurd verklaard.

Een 26-jarige medeverdachte moet drie maanden de cel in. Zij is vrijgesproken van drugshandel, maar wel veroordeeld voor schuldwitwassen, omdat zij 130.000 euro aan crimineel geld heeft uitgegeven. Zij had moeten weten dat dit geld met misdaad was verdiend en moet daarom ook een straf krijgen, vindt de rechter.