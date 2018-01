Moeder drukt olifantje dood in Ouwehands Dierenpark

Een olifantje dat zaterdag werd geboren in Ouwehands Dierenpark in Rhenen is door haar moeder doodgedrukt. Medewerkers van de dierentuin moesten maandagavond machteloos toezien hoe moeder Duna het kalfje aanviel. Dat brak haar rug en liep een dwarslaesie op. Euthanasie was de enige optie, laat de dierentuin weten.

De geboorte van het olifantje was nog niet bekendgemaakt. Afrikaanse olifanten staan erom bekend onvoorspelbaar te zijn, daarom wilde de dierentuin wachten tot zeker was dat het diertje gezond was en de moeder het had geaccepteerd. Voor Duna was het de eerste keer dat ze moeder werd.

Direct na de geboorte leek alles goed te gaan. Het jonge olifantje dronk goed en begon zondag en maandag de stal te verkennen. "Duna toonde zich vanaf het begin een oplettende en een zorgzame moeder", zegt de dierentuin. Maandagavond viel de 3000 kilo wegende moeder het kalf zonder zichtbare aanleiding aan.

De medewerkers van Ouwehands zijn aangeslagen. Aan de geboorte van het olifantje was een lang traject voorafgegaan. Duna werd pas drachtig na drie kunstmatige inseminatie-pogingen, verspreid over twee jaar, uitgevoerd door een gespecialiseerd team. De laatste poging in april 2016 bleek succesvol. Daarna volgde een draagtijd van 640 dagen.