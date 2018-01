Weer meer mensen verbleven in een Nederlandse Airbnb

Airbnb is vorig jaar in Nederland opnieuw populairder geworden. Er verbleven hier in 2017 in totaal 1,7 miljoen mensen uit binnen- en buitenland in huizen of kamers die via de site verhuurd worden. In 2016 waren dat er nog 1,4 miljoen en in 2012 waren dat er nog maar 75.000.

Ook het aantal accommodaties nam weer toe, van 31.000 in 2017 naar 36.000 in 2017. Van alle Airbnb-gasten kwam 19 procent uit Nederland zelf, dat is iets meer dan de 17 procent in 2016.

Het bedrijf benadrukt dat niet alle Airbnb-toeristen naar Amsterdam gaan, maar dat de grootste groei juist buiten de grote steden zit. Zo is in plaatsen als Valkenburg (Limburg), Scharendijke (Zeeland), Augustinusga (Friesland) en Tynaarlo (Drenthe) het Airbnb-toerisme in een jaar tijd meer dan verdubbeld.

Meeste bezoekers naar Amsterdam

De belangrijkste bestemming is nog wel altijd Amsterdam: die stad ontving bijna de helft van alle Airbnb-gasten (800.000) en heeft meer dan de helft van alle accommodaties (19.000).

De opkomst van Airbnb leidt in sommige wijken tot overlast. Ook worden er woningen het hele jaar door illegaal verhuurd aan toeristen. Airbnb heeft met de gemeente afgesproken dat je je woning maximaal 60 dagen per jaar kan aanbieden en dat maximum gaat vanaf 2019 omlaag naar 30 dagen. Airbnb is daar overigens op tegen.

Spreiding van toerisme

Airbnb komt met de cijfers in een brief aan de Tweede Kamer. Die houdt vandaag een rondetafelgesprek over de spreiding van het toerisme in Nederland. Het bedrijf zegt bij te dragen aan spreiding.

NBTC, het Nederlands Bureau voor Toerisme, zegt tegen de Kamer meer te willen doen om spreiding te stimuleren. "Momenteel bezoeken veel gasten Amsterdam, Giethoorn, Kinderdijk, Volendam en andere hotspots, met zwaardere belasting als gevolg. Als we nu niets doen bezoeken onze toekomstige gasten dezelfde plekken op dezelfde momenten. Spreiding van onze gasten is daarom noodzakelijk zodat steden, streken en dorpen in Nederland bruisend en leefbaar blijven."