Wiebes wil met Guido Weijers energietransitie bekijken

Wiebes (die ook geen vlees eet) antwoordt eveneens in een open brief dat door de economische ontwikkeling de afgelopen decennia veel verbeterd is, qua inkomen, zorg en onderwijs.

"Eerst waren onze steden zwartgeblakerd van het kolengruis (dat hebben wij niet meegemaakt), toen ademden kinderen dampen in van loodhoudende benzine (zo'n kind was ik, maar jij niet meer), ze vonden gifvaten onder een woonwijk en bossen stierven door zure regen (voor jouw tijd) en onlangs bleek fijnstof schadelijker dan verwacht (daar zitten we op dit moment mee)."

De minister wijst ook op het Klimaatakkoord dat het kabinet dit jaar wil sluiten met industrieën, gemeenten, energieproducenten en -leveranciers, vervoerders en agrariërs.