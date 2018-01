Fantasy- en sciencefiction-auteur Ursula K. Le Guin overleden

De Amerikaanse fantasy- en sciencefiction-auteur Ursula K. Le Guin is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie dinsdag bekendgemaakt via Twitter. De bestsellerauteur was al een tijdje ziek.

Le Guin combineerde in haar boeken fantasy (draken en tovenaars) met sciencefiction (ruimteschepen, andere planeten), en besprak wereldse thema's als gender, ras en sociale klasse.

Ze schreef meer dan twintig boeken en talloze korte verhalen, die wereldwijd miljoenen keren werden verkocht. Haar bekendste werken waren de boekenserie Aardzee (Earthsea) en haar sciencefictionklassieker Duisters linkerhand (The Left Hand of Darkness) uit 1969, over een planeet waar geslacht geen rol speelt.

Levende Legende

Naast vele awards voor haar boeken en haar oeuvre, werd Le Guin in 2000 opgenomen in het lijstje 'Levende Legenden' door de Nationale Bibliotheek van de Verenigde Staten voor haar bijdrage aan het Amerikaanse culturele erfgoed.

De schrijfster was wars van de typering 'sciencefiction-auteur': door dat predikaat zouden haar genre en prestaties minder serieus genomen worden door de literaire wereld.

"Mensen proberen mij altijd uit de literaire wereld te drukken", zei ze in 2016 tegen The New York Times. Lachend: "Dat gaat ze niet lukken."