Dode bij aanslag op kantoor Save the Children in Afghanistan

In de Afghaanse stad Jalalabad heeft een zelfmoordterrorist een autobom tot ontploffing gebracht naast een kantoor van hulporganisatie Save the Children. Na de explosie zijn gewapende mannen het terrein opgegaan. Er wordt nu gevochten.

De regering meldt dat er zeker een dode is gevallen. Elf mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt.

"We weten van een aantal slachtoffers, maar wie het precies zijn is vooralsnog onduidelijk", zegt Pim Kraan, directeur van Save the Children Nederland in het NOS Radio 1 Journaal. "Het gaat om een veldkantoor, daar hebben we enkele tientallen medewerkers." Volgens hem zijn dat vooral lokale mensen.