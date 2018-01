Wekdienst 24/1: start filmfestival Rotterdam en nieuw weer-record

Goedemorgen! In Rotterdam begint vandaag het International Film Festival Rotterdam (IFFR) en Nederland heeft steeds minder te maken met echt koude dagen.

Ook vandaag wordt het allesbehalve koud: met ongeveer 13 graden is het uitzonderlijk zacht. Daarmee is het de warmste 24 januari ooit in Nederland. Het is vooral grijs en bewolkt en er valt wat motregen. Later op de dag valt er meer regen en is er veel wind.