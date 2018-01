Tientallen doden in Libië bij dubbele aanslag bij moskee

Twee regeringen

De Libische dictator Kadhafi werd in 2011 door opstandelingen ten val gebracht en vermoord. Daarna brak een burgeroorlog uit tussen rivaliserende regeringen en milities.

Sindsdien heerst er chaos en anarchie in het land. In het oosten zit nu een bewind dat door het LNL wordt gesteund, in de hoofdstad Tripoli een door het Westen erkende regering.

De Franse president Macron bracht beide partijen vorig jaar bij elkaar. Ze spraken af dat er in het hele land presidents- en parlementsverkiezingen zouden komen, maar over een datum is nog niets bekend.