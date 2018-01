Grappperhaus: nog meer klachten bij meldpunt over WODC

Er zijn nog drie klachten ingediend bij een meldpunt voor oud-medewerkers van het ministerie van Justitie. Minister Grapperhaus van Justitie zei in een debat met de Tweede Kamer dat een klacht gaat over het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) en twee over de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Beide instanties horen onafhankelijk te werken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Een van de klachten gaat volgens de minister over "de integriteit van uitgevoerd onderzoek". Dat brengt het totaal aantal klachten op vijf.

Klokkenluider

Het meldpunt werd opgezet nadat Nieuwsuur eind vorig jaar berichtte dat het WODC, officieel onafhankelijk van het ministerie, wel degelijk politiek werd gestuurd. Ambtenaren zouden druk uitgeoefend hebben op onderzoek naar het wietbeleid van de regering. Volgens een klokkenluider werden onderzoeksvragen en conclusies aangepast.

De partijen in de Tweede Kamer zijn daar boos over, want ze vinden dat iedereen op de onafhankelijkheid van de rapporten van het WODC moeten kunnen vertrouwen.

"Dit raakt mij ook persoonlijk als wetenschapper", zei Grapperhaus in het debat. "Er zijn dingen niet goed gegaan. De schijn is gewekt van een poging tot beïnvloeding."

Veertiende verdieping

De minister wil nu onderzoeken of het echt nodig is dat er meer afstand wordt gecreëerd tussen het WODC en het ministerie. "Daar komt vandaag geen oordeel over, want het moet echt onafhankelijk onderzocht worden door een externe partij", aldus Grapperhaus.

Maar de oppositiepartijen willen niet op het onderzoek wachten en zeggen dat er direct een scheiding moet komen tussen het onderzoeksinstituut en het departement. "Het moet op afstand worden geplaatst van het ministerie", zei SP-Kamerlid Van Nispen.

SP, PVV en GroenLinks willen dat het WODC niet meer op de veertiende verdieping van het ministerie wordt gehuisvest.

Grapperhaus wil de uitkomst van het onderzoek eerst afwachten "omdat we daarna pas een zinnige discussie kunnen hebben". Hij zei het niet verstandig te vinden om zich met het onderzoek te bemoeien. Hij merkte op in het debat: "Ik ben ervan overtuigd dat dit de beste manier is."