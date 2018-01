32 jaar na explosie Challenger alsnog les vanuit de ruimte

Na het ongeluk richtten nabestaanden van de bemanning het Challenger Center op voor onderwijs over wetenschap in de ruimte. Die organisatie heeft nu bekendgemaakt dat Joe Acaba en Ricky Arnold de lessen van McAuliffe alsnog gaan geven in de ruimte. Acaba is nu al in het ISS en Arnold komt in maart aan bij het ruimtestation.

McAuliffe had een deel van de lessen al voor haar ruimtemissie geoefend en gefilmd in een NASA-vliegtuig waarin met paraboolvluchten tijdelijk gewichtloosheid kan worden gesimuleerd. Ook was er een beschrijving van de lessen, die in 2008 bij toeval werd teruggevonden door een NASA-medewerker.