Scholier in Kentucky schiet twee klasgenoten dood

Op een school in Kentucky heeft een scholier van 15 met een pistool twee klasgenoten doodgeschoten en zeventien anderen verwond. De jongen is gearresteerd.

Honderden scholieren ontvluchtten de school toen de jongen in de hal vlak voor de lessen begonnen het vuur opende. Over zijn identiteit en motief is niets bekendgemaakt. De doden zijn een jongen en een meisje die even oud waren als de dader.

Volgens persbureau AP is het de eerste fatale schietpartij op een Amerikaanse school in 2018. In Texas werd gisteren een meisje van 15 neergeschoten door een 16-jarige klasgenoot in de schoolkantine. Zij is niet in levensgevaar.