Vermoedelijke brandstichters verdacht van poging tot moord

Het Openbaar Ministerie (OM) legt drie mannen die worden verdacht van brandstichting in twee huizen in Almelo poging tot moord ten laste. In afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun zaak, blijven ze vastzitten, bleek op een pro-formazitting in Almelo.

Het OM beschouwt de branden als gerichte aanslagen op de bewoonsters van de huizen "gezien de werkwijze en de omstandigheden rond de brandstichtingen, in combinatie met de resultaten van het opsporingsonderzoek".

Hoogwerker

Juni vorig jaar werd brand gesticht in een huis aan de Bongerd. Volgens RTV Oost werd door een ingegooid raam een brandende doek naar binnen geworpen. De bewoonster van het pand moest met een hoogwerker worden gered. Het huis brandde af.

Een brand in november aan de Palestrinastraat zou zijn veroorzaakt doordat iemand een brandende jerrycan naar binnen gooide. De bewoonster kon zichzelf in veiligheid brengen, maar haar huis werd volledig verwoest.

Verdachten

Eind vorig jaar werden drie verdachten aangehouden. Een man van 23 uit Apeldoorn is de hoofdverdachte. Hij zou de branden hebben aangestoken.

Een 23-jarige man uit Nunspeet wordt verdacht van betrokkenheid bij de eerste brand. Voor de tweede brand is een 18-jarige inwoner van Heerde als medeverdachte aangehouden.