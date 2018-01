'Fraude door melkveehouders kan riskant zijn voor volksgezondheid'

"Als een fraudeur dit trucje zou uithalen bij tien koeien, heeft hij op zijn bedrijf ruimte voor vijf extra koeien. Dat is best aantrekkelijk, want iedere koe geeft jaarlijks 8000 liter melk", zegt Zijlstra. "Maar dit is illegaal en zeer nadelig voor de hele sector, die er veel aan doet om het imago goed te houden."

Voelt slecht

Vorig jaar moesten boeren koeien verplicht laten slachten om zo de hoeveelheid fosfaat terug te dringen. Dit waren gezonde dieren waar niets mee aan de hand was. Voor een deel waren dit ondernemers die flink hadden geïnvesteerd in hun bedrijf na het afschaffen van het melkquotum. Nu moeten ze, om hun veestapel op peil te houden, koeien verkopen zoals ze dat voor 2017 deden.

"Als je heel veel koeien weg moet doen, weet je op een gegeven moment gewoon niet meer welke je weg moet sturen", verklaart melkveehouder Eline Vedder uit Meppel de fraude door haar collega-boeren in het NOS Achtuurjournaal. "Koeien inleveren voelt voor boeren natuurlijk altijd slecht", zegt een woordvoerder van branchevereniging LTO.

Koeienziekte

De registratie van koeien bestaat niet alleen voor het fosfaatplafond. De overheid moet als er een koeienziekte uitbreekt ook precies weten welke dieren waar zijn. "Als dit systeem niet betrouwbaar is, dan is dat in gevallen van uitbraak van een dierziekte een risico voor de diergezondheid en volksgezondheid", schreef landbouw-minister Schouten vanochtend aan de Kamer.

En, zegt Zijlstra van de WUR: "De fraude stuurt het hele systeem in de war. Ook bij vlees waar iets mee aan de hand is wordt het systeem gebruikt om te traceren waar dat vandaan komt."