Verdachten in martelzaak hadden 'geen greintje genade'​

"Verbijsterend sadisme", zegt het OM. "Het genot lijkt de meeste indruk te maken op getuigen en slachtoffers. De verdachten lijken met volle teugen te genieten. Dat is uiterst intimiderend."

Volgens het OM heeft Van G. de leiding bij de mishandelingen en volgt S. hem. "Lionel was de leraar, Jaap de leerling", zegt een van de slachtoffers. Tijdens de zitting willen de verdachten daar niet echt op ingaan.

De verdachten worden vandaag ondervraagd over hun persoonlijke omstandigheden. Onderzoeken door psychologen en de reclassering komen aan bod. Lionel van G., een slungelige jongeman met een vlassig baardje in joggingbroek en een hoodie, zegt dat hij juist laag in de pikorde stond. Hij is depressief en weegt nog maar 88 kilo. Dat was 140 kilo toen hij opgepakt werd. "Ik gooi alles eruit wat ik eet." Hij heeft nachtmerries over wat er is gebeurd en ligt wakker, vertelt hij.

Volgens het Pieter Baan Centrum (PBC), dat hem onderzocht, heeft Van G. een vermijdende persoonlijkheidsstoornis. Het OM is er niet gevoelig voor. "Hij dramatiseert zijn hulpeloosheid. Probeert alle schuld bij mededaders in de schoenen te schuiven. Ik beschouw hem als volledig toerekeningsvatbaar", zegt de officier. "Zijn tactiek is zichzelf tegenspreken. In verschillende verhoren zegt hij verschillende dingen."