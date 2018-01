Delen van Parijs staan blank door overstroming Seine

Na dagen van regen staan delen van Parijs onder water. Het water in rivier de Seine staat zo hoog dat kades zijn overstroomd. Het waterpeil is minstens 3,3 meter hoger dan normaal en er wordt de komende dagen nog meer regen verwacht.

Vrijdag wordt een waterpeil van 6,10 meter verwacht. Dat is even hoog als in juni 2016, toen diverse toeristische hoogtepunten in Parijs moesten worden gesloten, waaronder het Louvre, waar schilderijen in allerijl in veiligheid werden gebracht.

Sommige metrostations zijn gesloten en veel rondvaartboten voor toeristen kunnen de Seine niet op omdat ze niet onder de bruggen door kunnen.

De Franse autoriteiten waarschuwen dat sommige rivieren in het oosten van Frankrijk ook buiten hun oevers dreigen te treden door de vele regenval.