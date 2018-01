Rechter mag medisch dossier inzien voor tbs

Rechters mogen binnenkort de medische gegevens inzien van een verdachte die weigert mee te werken aan onderzoek naar zijn geestelijke vermogens. Zo kunnen rechters makkelijker tbs opleggen: nu doen ze dat in de regel niet als een verdachte niet meewerkt aan psychiatrisch onderzoek.

De Eerste Kamer heeft met een overgrote meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel waarin dat wordt geregeld. De behandeling in de senaat heeft lang geduurd en er was veel aarzeling over de doorbreking van het medisch beroepsgeheim, maar uiteindelijk stemde alleen de Partij voor de Dieren tegen. De Tweede Kamer had het voorstel al in 2012 aangenomen.

Terughoudend met doorbreken beroepsgeheim

Minister Dekker voor Rechtsbescherming benadrukte bij de behandeling van het voorstel in de senaat dat met het aantasten van het beroepsgeheim terughoudend moet worden omgesprongen en dat het alleen kan bij zware misdrijven.

De wet moet ook voorkomen dat gedetineerden zonder de juiste zorg ineens op straat staan, met het risico dat ze weer in de fout gaan. Door de nieuwe wet kan de strafrechter aansluitend aan de straf verplichte zorg opleggen, zodat de zorg niet automatisch stopt als de straf eindigt.

Zaak-Anne Faber

De roep om rechters meer mogelijkheden te geven om tbs op te leggen, klinkt na de dood van Anne Faber steeds luider. De man die ervan wordt verdacht haar om het leven te hebben gebracht, ontliep bij een eerdere veroordeling tbs, nadat hij niet had willen meewerken aan psychiatrisch onderzoek.

De nieuwe wet treedt 1 januari volgend jaar in werking.