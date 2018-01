Zimbabwaanse familie verlaat na drie maanden eindelijk luchthaven Bangkok

Een Zimbabwaanse familie is na een verblijf van drie maanden op luchthaven Suvarnabhumi in Bangkok vertrokken naar de Filipijnen. Al die tijd woonde de familie in de vertrekhal. De vier volwassenen en vier kinderen, in de leeftijd van 2 tot 11 jaar, wilden aanvankelijk naar Spanje, maar hadden niet de benodigde visa.

Thailand zat met de familie in de maag. De Zimbabwanen weigerden om terug te gaan naar hun onrustige vaderland. In november moest president Mugabe na een staatsgreep het veld ruimen. De familie vreest vervolging in Zimbabwe.

Ze waren daarvoor al enige tijd in Thailand, maar toen ze het vliegtuig naar Spanje niet in mochten, konden ze niet opnieuw het land in. Hun toeristenvisa waren verlopen en ze konden dus geen kant meer op.

Kerstcadeau voor meisje

De benarde positie van de Zimbabwaanse familie kreeg pas veel aandacht toen eind december een Thaise medewerker van de luchthaven een selfie op sociale media zette van zichzelf met een van de kinderen. Hij had haar een kerstcadeautje gegeven.

Volgens de Thaise autoriteiten is er tijdens hun verblijf op de luchthaven goed voor de Zimbabwanen gezorgd. Tegelijkertijd zochten de Verenigde Naties al langer naar een oplossing voor de familie. Op de Filipijnen is een opvangkamp voor asielzoekers, maar het is niet bekend of de Zimbabwanen daarnaartoe gaan.