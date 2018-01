Vader Koen Everink: 'Pers was te gretig, verdediging kwam met leugens'

Als dieptepunt noemt Tonny Everink het vertonen van 'the making of' van een animatie over hoe de moord volgens de verdediging is gelopen. "Een filmpje van nul en generlei waarde dat slechts berustte op speculaties en door zelfverklaarde deskundigen in elkaar is gezet. U beseft waarschijnlijk niet welk onnodig leed u hiermee veroorzaakt bij ons omwille van wat promotie en kijkcijfers."

Verder zegt de vader dat de lange duur van het proces, bijna twee jaar, de familie zwaar is gevallen. De familie neemt het de verdediging ten zeerste kwalijk dat die het proces heeft vertraagd.

"Ze hebben voortdurend aangestuurd op vertragingen, extra onderzoeken en gingen niet in op de inhoud, maar stelden de procesgang zelf ter discussie waardoor keer op keer de rechtsgang belemmerd werd en de waarheidsvinding op het tweede plan kwam."

Ten slotte prijst Tonny Everink de aanklagers en de recherche. Die hebben er volgens hem alles aan gedaan om de waarheid boven tafel te krijgen en hebben de familie voortdurend en adequaat op de hoogte gehouden. Everink geeft geen commentaar op het vonnis. "Geen enkel vonnis brengt onze zoon terug. Het uitspreken van het vonnis is aan de rechter en dat hebben wij te accepteren en te respecteren. We hebben levenslang en onze kleindochter zal voor altijd haar papa moeten missen", besluit hij zijn verklaring.