16 jaar cel geëist voor martelen en verkrachten 'pedo's' Zuid-Holland

In een zaak over marteling, mishandeling, gijzeling en verkrachting op Goeree-Overflakkee zijn celstraffen van 16 jaar geëist tegen de twee hoofdverdachten.

Lionel van G. (24) en Jaap S. (29) zouden in de zomer van 2016 een kennis wekenlang hebben gemarteld, mishandeld en verkracht met voorwerpen in het ouderlijk huis van het slachtoffer in Sommelsdijk. Dat gebeurde toen zijn ouders twee weken op vakantie waren. Volgens de verdachten was het slachtoffer een pedofiel die het op familieleden had voorzien.

De verdachten stuurden elkaar berichten over de mishandeling, waarbij gesproken werd over "het Nederlands kampioenschap pedo-schoppen".

Poging tot verkrachting

Ze worden ook verdacht van mishandeling en poging tot verkrachting van een andere man in Oude-Tonge, die volgens de twee ook "een pedo" was. De politie heeft in beide gevallen geen bewijs gevonden voor ontucht met kinderen. Een derde slachtoffer zou een avond lang zijn bedreigd, mishandeld en vastgebonden, om hem af te persen.

Van G. en S. staan met vier medeverdachten terecht, die in wisselende samenstelling zouden hebben deelgenomen. Een van de verdachten zou beelden hebben gemaakt van de mishandelingen en verkrachtingen. Die video's vormen een groot deel van het bewijs.

Waterboarden met urine

De drie slachtoffers zouden allerlei martelingen hebben ondergaan: van waterboarden met urine tot haren uitrekken, gedwongen uitwerpselen eten en verkrachting met verschillende voorwerpen. Ook zou er zijn gedreigd met het afknippen van vingers en geslachtsdelen. Verder verklaren slachtoffers dat ze ervan overtuigd waren dat hun familie iets zou worden aangedaan als ze uit de school zouden klappen.

Getuigen en slachtoffers zeggen dat de daders genoten van de mishandelingen. "Ze zagen het wel als het te veel werd", zegt een van de slachtoffers. "Maar als ik ging smeken, lachten ze alleen maar."

Tegen de andere verdachten zijn celstraffen van zes jaar, 40 maanden, 180 dagen en werkstraffen van 100 uur en 200 uur geëist.