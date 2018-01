'Meer Syriërs in Nederland willen terug naar eigen land'

Een groeiend aantal Syrische vluchtelingen dat in Nederland zit, wil vrijwillig terug naar het land van herkomst. Dat bevestigt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), na berichtgeving van De Volkskrant.

De organisatie die migranten begeleidt bij vrijwillige terugkeer, krijgt elke week zo'n tien telefoontjes van Syriërs in Nederland. "Er was al lange tijd vraag naar de mogelijkheden om terug te keren", zegt manager Pieter Maas van de IOM. "Voor de zomer van vorig jaar kregen we een of twee telefoontjes per week, nu zijn het er al een stuk meer."

Terugkeer onveilig

Maas verwacht dat er de komende tijd nog meer telefoontjes volgen. In oktober werd Islamitische Staat verdreven uit Syrië, sindsdien is het oorlogsgeweld afgenomen. "Dat is een reden waarom mensen terug willen. Ook kunnen sommigen niet aarden in Nederland. Anderen willen voorkomen dat ze eerst terug moeten naar het land waar ze eerst asiel hebben aangevraagd."

De IOM begeleidt de vluchtelingen vooralsnog niet met een terugkeer. Daarvoor is het niet veilig genoeg. Wel is er een aantal mensen vertrokken naar landen in de buurt, zoals Armenië en Libanon.

Eerder maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend dat er vorig jaar twintig Syriërs vanuit Nederland zijn teruggekeerd naar hun vaderland. Vijftien van hen zaten nog in de asielprocedure. Van de overige vijf is niet bekend wat hun status was.