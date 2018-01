Bill Cosby treedt voor het eerst op sinds misbruikschandaal

Gekleed in een grijze trui vermaakte Cosby een handjevol fans in een jazzclub in Philadelphia met grappen en muziek. Hij was daar op uitnodiging van vrienden.

Het contrast met zijn laatste tournees, waar duizenden mensen op af kwamen, is enorm. Hij raakte veel fans kwijt nadat ongeveer zestig vrouwen hadden verklaard dat Cosby hen eerst had gedrogeerd, en vervolgens misbruikt. Die vergrijpen vonden de afgelopen vijftig jaar plaats.

Cosby, die in de jaren 80 wereldberoemd werd als dokter Huxtable, stond uiteindelijk in 2015 voor de rechter voor de aanklacht van Andrea Constand. Zij beschuldigt hem ervan dat hij haar zich aan haar vergreep toen ze buiten bewustzijn was geraakt door pillen die Cosby haar gaf.

De jury in die zaak kwam niet tot een unaniem oordeel. Daarom wordt de zaak dit voorjaar helemaal opnieuw gedaan. Dat Cosby nu weer in de openbaarheid treedt, heeft daar alles mee te maken, zeggen ingewijden. Cosby heeft dringend geld nodig om zijn advocaten te betalen.