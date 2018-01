Wekdienst 23/1: uitspraak tegen tenniscoach en start World Economic Forum

Ga je vandaag op pad? Dit is het overzicht van de files en wegwerkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

• De Indiase premier Modi opent het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Ongeveer 2500 zakenmensen, regeringsleiders en wetenschappers komen voor de 48ste keer samen. Het thema dit jaar is ongelijkheid.

• De rechter doet uitspraak in de zaak tegen Mark de J., verdacht van de moord op zakenman Koen Everink. Het OM eist 18 jaar. Mark de J. was tenniscoach van onder anderen Robin Haase.

• Het Van Gogh Museum onthult de nieuwste aanwinst in de collectie tijdgenoten van Vincent van Gogh.

• Het is de internationale dag van het handschrift, maar op scholen leren kinderen steeds minder om met de hand te schrijven. Reden voor het Platform Handschriftontwikkeling om aan de bel te trekken bij het ministerie. Het platform wil dat schrijven een apart vak wordt op de basisschool.

• De Tweede Kamer spreekt vanmiddag over de vraag of Nederlandse schepen zich mogen beschermen tegen piraterij met particuliere veiligheidsdiensten. Dat is nu nog een taak van de marine.

• De publieke omroep moet audiodescriptie aanbieden, vinden belangenorganisaties voor mensen met een visuele beperking. Met audiodescriptie kun je volgen wat er op televisie is als je blind of slechtziend bent. De techniek is in veel landen volop beschikbaar, maar Nederland blijft achter. Daarom wordt in Den Haag een petitie aangeboden.

Wat heb je gemist?

De luchtkwaliteit in Nederland moet beter en daarom moeten er strengere regels komen. Tot die conclusie komt de Gezondheidsraad, een belangrijk adviesorgaan van de regering. De raad ziet graag dat Nederland de strenge waarden van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO opvolgt en niet uitgaat van de Europese grenswaarden. De blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon maakt in Nederland nog steeds mensen ziek. De raad schat dat hierdoor zo'n 12.000 mensen vroegtijdig overlijden.