'Vitrinefossiel' Kijkshop voegde geen waarde meer toe

Eerste Tesla

Met de app kunnen klanten die een artikel willen kopen andere consumenten bellen die hun gebruikerservaringen met dat product willen delen. Degenen die deelnemen krijgen een commissie als hun advies leidt tot een transactie. Een eerste test was vorig jaar nog weinig succesvol, vertelt economieredacteur Nik Wouters. "Ze namen de telefoon niet op. Uiteindelijk kregen we iemand van de Kijkshop aan de lijn."

Inmiddels zijn de startproblemen voorbij, verzekert Ben Steenstra. "De eerste Tesla reed ook niet meteen helemaal goed. En de app is in zes weken tijd 100.000 keer gedownload. Dat is meer dan succesvol."

Met het app-platform gaan de investeerders door. Maar voor de oude Kijkshopwinkels is het voorbij. Van de gehoopte synergie tussen de winkels en het platform kwam uiteindelijk weinig terecht. "Je bent trots dat je een bedrijf hebt dat meer dan 40 jaar bestaat. De investeerders geloofden er ook steeds in dat je het doet voor de mensen én voor de winst. Maar als die twee niet meer in balans zijn, moet je ermee stoppen."