Vijlbrief heeft definitief topfunctie in Brussel

De Nederlandse topambtenaar Hans Vijlbrief is per 1 februari benoemd tot voorzitter van de Eurogroep Werkgroep (EWG) in Brussel. Deze ambtelijke werkgroep bereidt alle vergaderingen van de ministers van Financiën van de eurozone (Eurogroep) voor.

De benoeming was een formaliteit. Vorige maand was al duidelijk dat Vijlbrief de baan zou krijgen. Hij is benoemd voor een periode van twee jaar.

"Ik ben blij met het vertrouwen en kijk ernaar uit om verder te werken aan een sterke eurozone", aldus de Nederlander. Vijlbrief was als topambtenaar op het ministerie van Financiën al vaker aanwezig bij bijeenkomsten van de Eurogroep.