'Oud-topvoetballer Weah moet messiasstatus als president waarmaken'

Het was een bekende omgeving voor George Weah, de nieuwe president van Liberia: een afgeladen voetbalstadion vol uitzinnig juichende landgenoten. Vandaag werd de voormalig wereldvoetballer van het jaar ingezworen als de nieuwe leider van het in de jaren 90 door burgeroorlogen verscheurde land. Zijn aanhangers hebben hem de status van verlosser gegeven.

Hoewel het druk is in hoofdstad Monrovia en er groot feest is in het voetbalstadion, blijven veel mensen binnen. Tonia Dabwe runt vanuit het nabijgelegen Gardnersville haar Mineke Foundation, een stichting die zich onder meer inzet voor de economische positie van vrouwen. Ook daar is het rustig. "Het was wel op de radio, maar als je het niet zou weten, had je er niets van gemerkt."

Ze denkt dat veel Liberianen voorzichtig zijn over hoe ze zich uitlaten over Weah, die vooral populair is onder jongeren en bevolkingsgroepen in het zuidoosten. "Maar dat jongeren hem zien zitten, is ook niet zo vreemd. De gemiddelde leeftijd in Liberia is ongeveer 18 jaar. En hij had in de tweede ronde van de verkiezing slechts een derde van de stemgerechtigden achter zich", zegt Dabwe.

Zelf vluchtte ze in de jaren 90 naar Ivoorkust en reisde uiteindelijk voor studie naar haar familie in Nederland. Tegenwoordig is ze voor haar stichting en haar eigen bedrijf zeer regelmatig in het land.