Politie beboet man met 500 ballonnen in auto

Een winkelier uit Geldrop heeft een boete van 230 euro gekregen omdat hij met honderden ballonnen in een auto rondreed en daardoor volgens de politie niet genoeg kon zien.

De ballonnen moesten naar de St. Jozefschool in Geldrop, die eerder vandaag het predicaat Excellente School kreeg. De basisschool had om die reden 500 ballonnen besteld bij Jordi van Oetelaar, die sinds december eigenaar is van een feestwinkel in Geldrop.

Urenlang was Van Oetelaar met een compressor bezig geweest om de ballonnen op te blazen. Daarna had hij ze in een busje gestopt. Onderweg naar de school werd hij tegengehouden door een motoragent.

"Op de foto's is duidelijk te zien dat hij geen enkel zicht had naar rechts en maar voor een klein deel door de voorruit", zegt de agent tegen Omroep Brabant. "Dat is gewoon gevaarlijk. Hij kruiste daar een fietspad en kon niets zien. De boete is zo hoog omdat meerdere ruiten geblokkeerd waren."

Onverstandig

Jordi zegt zelf voor honderd procent zeker te weten dat hij genoeg zag en daar probeerde hij de motoragent vanmiddag ook van te overtuigen. "Maar hij wilde niet luisteren. Ik moest mijn moeder bellen of zij met haar bus wilde komen. We hebben twee trosjes ballonnen overgeladen."

De politie noemt het onverstandig dat de man zo de weg op ging. "En hij gaf ook nog eens aan dat hij gewoon wilde doorrijden. Het is veel geld, maar het leven van een fietser is meer waard."

De ballonnen zijn uiteindelijk wel op school terechtgekomen. "Iets te laat, maar nog op tijd voor het feest", zegt de directeur.