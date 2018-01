Mediamagnaat Murdoch: Facebook moet betalen voor nieuws

Rupert Murdoch, eigenaar van onder meer tv-zender Fox News en zakenkrant The Wall Street Journal, vindt dat Facebook moet betalen als het platform content van nieuwsmedia wil hebben. De mediamagnaat, die al langer de mediadominantie van techbedrijven fel bekritiseert, reageert daarmee op de recente stappen die Facebook heeft genomen.

Bijna anderhalve week geleden kondigde Facebook aan dat het platform meer ruimte gaat geven aan berichten van vrienden en familie en dat berichten van nieuwsorganisaties en bedrijven lager in het nieuwsoverzicht komen te staan. Afgelopen vrijdag kwam daar nog bij dat het bedrijf aan gebruikers wil vragen om te beoordelen welke media betrouwbaar zijn.

Murdoch is niet overtuigd van de laatste zetten van Facebook. "Ik twijfel er niet aan dat Mark Zuckerberg een oprecht persoon is", schrijft hij over de recente strategiewijziging. "Maar er is nog steeds te weinig transparantie en dat moeten uitgevers van nieuwsmedia zorgvuldig in de gaten houden."

Groot verschil

Volgens Murdoch is de tijd gekomen om het over een andere boeg te gooien. "Als Facebook uitgevers wil aanwijzen als betrouwbaar, moet het bedrijf die uitgevers betalen. Net zoals dat gebeurt bij kabelbedrijven." De mediamagnaat beargumenteert dat nieuwsuitgevers de waarde en integriteit van het platform vergroten maar hier niets voor terugkrijgen.

"Zulke betalingen zouden nauwelijks effect hebben op Facebooks inkomsten, maar een groot verschil maken voor uitgeverijen en journalisten", zegt Murdoch. De NOS heeft Facebook om een reactie gevraagd.

In Nederland zei NPO-voorzitter Shula Rijxman eerder dat ze graag zou zien dat Google en Facebook via belastingen gaan meebetalen aan de NPO. De Nederlandse mediamagnaat John de Mol liet zich eerder kritisch uit over de wijze waarop Den Haag Nederlandse bedrijven naar zijn smaak te weinig beschermt tegen de dominantie van Facebook en Google.