Man rijdt gebouw sociale dienst Lisse binnen

Een man is in Lisse met zijn auto het gebouw van de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Bollenstreek binnengereden. De politie gaat ervan uit dat de 52-jarige Hillegommer dat met opzet deed. Hij is voor verhoor meegenomen naar het politiebureau.

De man reed vanmiddag met een rode auto het pand aan de Hobahostraat binnen. Niemand raakte gewond, maar het gebouw liep forse schade op. "Het was voor medewerkers schrikken", zegt een woordvoerder van de sociale dienst tegen Omroep West. "Gelukkig stond er niemand aan de balie, daar zijn we heel blij mee."

Het pand werd na het incident korte tijd ontruimd. Behalve de politie was ook de brandweer ter plekke.

De ISD voert voor alle inwoners van Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen taken uit op het gebied van de sociale zekerheid en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).