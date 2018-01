Nederlanders vast in Alpen: 'Geen stroom en soms hoor je een lawine'

Voor de tweede keer deze maand krijgen verschillende gebieden in de Alpen te maken met een flinke lading sneeuw. En daar komt de komende dagen tot nog wel een meter sneeuw bij volgens de verwachting. In veel gebieden geldt lawineniveau 4 of 5: extreem lawinegevaar voor dorpen en wegen.

Ragnar Niemeijer, commentator bij de NOS, zit vast in het Zwitserse Bellwald. Zijn auto is helemaal ondergesneeuwd. "Af en toe hoor je op de achtergrond lawines", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "De stroom en de kachel zijn uitgevallen, er ligt sneeuw op het dak. Komende tijd blijft het gewoon sneeuwen."

"Het dorp is afgesloten omdat flink wat bomen zijn bezweken. De gondel die de winkel moet bevoorraden functioneert ook niet meer in verband met het lawinegevaar. Om eerlijk te zijn, zijn we vanmorgen naar de winkel gegaan om brood in te slaan."