ProRail wil spoorwegpolitie terug: 'vandalisme levensgevaarlijk'

In een reactie zegt de Nationale Politie dat een terugkeer van de spoorwegpolitie geen verbetering zou zijn. "Die was destijds alleen aanwezig in Utrecht en op grote stations en had daardoor een lange reactietijd", zegt een woordvoerder. "Ze reden echt niet langs het spoor om te controleren of er winkelwagentjes op de rails liggen."

Nu is het politietoezicht op het spoor een taak van de dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid. "Die heeft 1200 mensen in dienst en kan bovendien een beroep doen op de regionale eenheden. Dat betekent dat we een veel kortere reactietijd hebben."

Veiligheid

Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid is duidelijk. "De Landelijke Eenheid en de regionale eenheden voeren het toezicht uit. Het bestrijden van vandalisme is daar nadrukkelijk onderdeel van", staat in een schriftelijke reactie.

Het ministerie wijst erop dat er de afgelopen tijd al veel maatregelen zijn genomen om de veiligheid van reizigers en spoorpersoneel te vergroten. Bovendien hebben de betrokken partijen onlangs afgesproken om deze aanpak voort te zetten, schrijft het ministerie.