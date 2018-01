Spielbergs 'The Post' eerst bijna verboden in Libanon, nu volle zalen

De nieuwe film The Post van regisseur Steven Spielberg draait op dit moment in Libanon. Op zich niet bijzonder, toch was het bijna niet doorgegaan. De film werd in eerste instantie verboden vanwege Spielbergs banden met Libanons aartsvijand Israël.

De regisseur zou een miljoen dollar hebben geschonken aan Israël toen dat land in 2006 in oorlog was met Libanon. En volgens sommige media is hij al in het vizier bij de censuurcommissie sinds hij enkele scenes van zijn film Schindler's List (1993) opnam in Jeruzalem.

Bij elkaar opgeteld was het genoeg reden voor de commissie om The Post, die speelt tegen de achtergrond van een andere oorlog (in Vietnam), te verbieden. Maar de onlangs teruggekeerde premier Hariri wilde daar niks van weten en draaide het verbod terug. Volgens een woordvoerder deed Hariri dat "omdat hij principieel tegen een verbod op films is".

The Post gaat over het publiceren van geheime documenten over de Vietnam-oorlog, de Pentagon Papers, door The Washington Post: