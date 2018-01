Boze tiener houdt inbreker aan: 'Ik was zo kwaad'

De zestienjarige Nina Nootenboom uit Enschede heeft afgelopen weekend een inbreker aan de politie overgedragen. Ze ontdekte de inbreker in haar huis en voorkwam dat de man ervandoor ging.

"Ze pakte hem nog net bij zijn voeten toen hij door het raam wilde vluchten", vertelt vader Louis. "De inbreker bungelde uit het raam en mijn dochter hield hem vast tot de politie er was." Nina: "Ik was zo kwaad. Ze moeten van andermans spullen afblijven."

Huis overhoop

De inbreker had het huis overhoop gehaald, en wilde ervandoor gaan toen Louis en zijn dochters Nina en Julia thuiskwamen. Er is niets gestolen, wel is de ruit waardoor de inbreker binnenkwam, vernield.

Die riep dat hij geen adem meer kreeg, toen Nina hem vasthield. "Als je nog kunt praten, dan kun je ook ademen", zei Nina daarop.

De agenten noemen de actie een heldendaad, maar de volgende keer moet de familie 112 bellen. "En als Nina en Julia nog interesse hebben in een baan bij de politie, zijn ze van harte welkom", grapten ze volgens RTV Oost.