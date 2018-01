Levenslang voor in Berlijns park gekidnapte Vietnamees

In Vietnam zijn voormalige topfunctionarissen van het staatsoliebedrijf veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. Twee hoofdverdachten kregen levenslang en 13 jaar. De andere twintig verdachten kregen gevangenisstraffen tot 9 jaar.

De hoogstgeplaatste veroordeelde is Dinh La Thang, de voormalige topman van PetroVietnam en een voormalig lid van het politbureau, de hoogste leiding van de Vietnamese communistische partij, die aan de macht is sinds Ho Chi Minh in 1945 de onafhankelijkheid uitriep. Hij kreeg 13 jaar omdat hij zonder aanbesteding een grote order zou hebben gegund aan een bouwbedrijf.

Ontvoerd uit Berlijn

De voormalige topman van de bouwtak van PetroVietnam, Trinh Xuan Thanh, kreeg levenslang wegens verduistering van staatsgelden en het overtreden van staatsvoorschriften. Volgens Duitsland werd hij vorig jaar in een park in Berlijn door Vietnamese agenten gekidnapt, een ontvoering die de Duitse minister van Buitenlandse Zaken vergeleek met een thriller uit de Koude Oorlog. Thanh verklaarde later dat hij voor zijn proces vrijwillig naar Vietnam is teruggekeerd.

Bij het proces werden buitenlandse journalisten niet toegelaten. De veroordeelden hebben schuld bekend.

Anticorruptiecampagne

Er loopt nog een ander monsterproces, tegen 46 verdachten uit de bankwereld. De twee belangrijkste veroordeelden in het olieproces staan ook daarin terecht.

Daarnaast is de anticorruptiecampagne uitgebreid naar andere sectoren, zoals de vastgoedwereld en het provinciale bestuur.

Afrekeningen

Vaststaat dat corruptie een groot probleem is in Vietnam, maar waarnemers denken ook dat partijleider Nguyen Phu Trong de corruptieprocessen heeft opgezet om af te rekenen met politieke tegenstanders. Alle beklaagden in het olieproces waren beschermelingen van de voormalige premier Nguyen Tan Dung, die de strijd om de macht met Trong heeft verloren.

Vietnamdeskundige Jonathan London zegt dat de ervaring in andere communistische landen leert dat corruptie alleen goed te bestrijden is door economische hervormingen en het toestaan van openheid. En dat is precies waartoe de Vietnamese leiders niet bereid zijn.